Метро откроет барбершоп и подарит мужчинам носки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичная подземка поздравит мужчин с 23 февраля. Накануне праздника, 22 февраля, на станции "Маяковская" откроют бесплатный барбершоп, сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе Московского метрополитена.

Поскольку организовать стрижку в метро невозможно, москвичи смогут получить стильный образ благодаря укладке бороды.

Кроме того, в День защитников Отечества на всех стойках "Живое общение" с 10:00 до 17:00 будут раздавать носки. Отмечается, что количество подарков и размерный ряд ограничены, а получить подарок смогут только сами мужчины.

В честь праздника "Москвариум" подарит военнослужащим, купившим билеты на водное шоу "Кругосветное путешествие", бесплатный вход на экспозицию 23-24 февраля. Акция также распространяется на призывников и воспитанников военных училищ.

