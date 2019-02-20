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14:02

"Москвариум" дарит военнослужащим бесплатный вход на экспозицию 23-24 февраля

общество праздники

14:02

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений 23 и 24 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию Аквариума при покупке билетов на водное шоу "Кругосветное путешествие" в "Москвариуме", сообщает Агентство "Москва".

Праздничная акция приурочена ко Дню защитника отечества. Ее участниками могут стать военнослужащие, военнообязанные, призывники и воспитанники военных училищ.

Посетителю необходимо будет приобрести билет на водное шоу в кассах комплекса и предъявить оригинал военного билета, приписное свидетельство военкомата, удостоверение личности офицера или сотрудника силовых структур.

При покупке билета на водное шоу и предъявлении документа участнику акции выдадут браслет, по которому он сможет бесплатно посетить экспозицию Аквариума.

Браслет можно будет получить во время совершения покупки на всех кассах в здании "Москвариума" с 10:00 до 21:00. Также посетители смогут заказать индивидуальное поздравление: в нужный момент с поздравительной открыткой появятся водолазы.

В столичных музеях День защитника Отечества отметят с 20 по 24 февраля. Гостям предложат посетить концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции.

общество праздники

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