Износостойкие носки и трусы из "дышащей" ткани. Что дарить мужчинам на 23 февраля

Фото: ТАСС/DPA/Britta Pedersen

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору подарков мужчинам на 23 февраля, сообщает Агентство "Москва". В частности, носки должны быть износостойкими, а нижнее белье воздухопроницаемым.

В ведомстве напомнили, что мужские носки, как и пена для бритья, – один из самых распространенных подарков. "На первый взгляд, выбрать хорошие качественные носки довольно просто, однако и в этом вопросе есть свои тонкости. При выборе носков важно уделять внимание составу изделия", – говорится в сообщении.

Специалисты говорят, что чем больше в ткани натуральных материалов, в частности, хлопка, тем лучше будет осуществляться воздухообмен. А вот синтетические ткани могут вызвать аллергические реакции и повышенное потоотделение.

Вторым по популярности подарком к Дню защитника Отечества являются мужские трусы-боксеры. В Роскачестве подчеркнули, что это очень деликатная вещь, поэтому при ее выборе важно обращать внимание не только на эстетическую составляющую, но и на качественные свойства. Белье должно хорошо впитывать влагу, пропускать воздух и быть хорошо пошитым.

При выборе классической рубашки нужно внимательно рассмотрите все срезы ткани, они должны быть аккуратно обработаны, самый нижний шов делается с подгибом, а боковые выполняются в замок. На это важно обратить внимание, чтобы случайно подаренная рубашка не пошла по швам на ее владельце.

Еще один полезный подарок – электрические зубные щетки. Такой презент можно преподнести любому мужчине, независимо от сферы его занятости и возраста, ведь зубы чистят все, говорят специалисты. При выборе щеток следует обратить внимание на размер вращающихся щетинок. Они не должны закрывать больше двух зубов. Головка щетки должна быть не меньше 1,3 и не больше 1,6 сантиметра.

Также Роскачество рекомендует дарить 23 февраля беспроводные наушники и телефоны.