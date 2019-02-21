Более 300 мероприятий подготовили библиотеки на День защитника Отечества

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичные библиотеки и культурные центры подготовили более 300 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Вход на большинство из них бесплатный, возможно потребуется регистрация, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Доме культуры "Берендей" на улице Народного Ополчения 21 февраля для детей и родителей организуют командный квест на военную тематику. Начало квеста – в 18:30, зарегистрироваться на него можно по телефону: +7 (966) 112-01-20 или онлайн.

23 февраля в культурном центре "Вдохновение" на Литовском бульваре пройдет семейный фестиваль "Папа-фест" с выставкой воинских костюмов и оружия, рыцарский квест и турнир по армреслингу. На уличной площадке откроется "Богатырская школа".

Сотрудники МЧС проведут мастер-классы для детей, где объяснят, как вести себя в опасных ситуациях. Фестиваль пройдет с 12:00 до 19:00, вход свободный.

В культурном центре "Северный" на 3-й Северной линии можно будет увидеть показательные выступления участников клуба исторической реконструкции "Вольный хирд". Шоу продлится с 11:00 до 16:00, вход свободный.

В детской библиотеке № 236 на Большой Набережной улице посетителям расскажут об истории праздника и защитниках Отечества – от древних богатырей до военачальников Великой Отечественной войны. Также организаторы подготовили викторину "Армейские хитрости", эстафету "Разминируй поле" и игру "Подъем по тревоге". Мероприятие пройдет 21 февраля с 11:00 до 12:00.

В этот же день в библиотеке № 244 на улице Народного Ополчения всех желающих познакомят с копиями моделей самолетов МиГ – от первого истребителя до современных сверхзвуковых МиГ-29. Лекция начнется в 13:30. Слушателям расскажут об известных авиаконструкторах и летчиках-испытателях. Маленьким гостям библиотеки покажут мультфильм "Про Сидорова Вову" по мотивам стихотворения Эдуарда Успенского.

Бесплатный мастер-класс "Подарок для папы" пройдет 22 февраля в библиотеке № 194 на Изюмской улице. Начало – в 15:00.

13 столичных музеев предложат горожанам и туристам в День защитника Отечества посетит концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции. Мероприятия пройдут с 20 по 24 февраля.