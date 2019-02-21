Городской транспорт столицы подготовили к работе в непогоду

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Общественный транспорт столицы готов к работе в сложных погодных условиях. При необходимости на маршруты города выведут дополнительные автобусы, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Кроме того, к увеличению пассажиропотока готов столичный метрополитен.

Дежурная смена ЦОДД круглосуточно контролирует ситуацию на дорогах. В случае серьезных затруднений на место для помощи автомобилистам направляется один из 17 экипажей дорожного патруля.

Из-за снегопада столичным автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

Как отмечают синоптики, 21 февраля температура составит от минус двух до нуля градусов. А в ночь на 22 число придет похолодание. Столбики термометра опустятся до 12 градусов мороза.