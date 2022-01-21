В Союзе пассажиров оценили идею оснастить самолеты спецсредствами для дебоширов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков оценил предложение Минтранса оснастить самолеты спецсредствами для сдерживания дебоширов. Об этом сообщает RT.

По его словам, необходимо не только снабдить воздушные судна специальными средствами, но нужно также и обучить персонал их правильному пользованию, чтобы не причинить вред человеку.

"Это стоит определенных денег, это означает, что каждого бортпроводника надо специально этому обучать. Или не каждого. Или, допустим, обучать только бортпроводников-мужчин. В таком случае надо, чтобы в каждом экипаже были бортпроводники-мужчины, а их вообще меньше в авиакомпаниях", – отметил специалист.

По мнению эксперта, применение данных мер следует оставить на усмотрение авиакомпании.

"Если она готова оснащать и соответствующим образом обучать бортпроводников, то хорошо. Может быть, авиакомпания будет на одних рейсах это делать, а на других – нет", – заявил Янков.

Он обратил внимание на то, что, например, на рейсах, вылетающих из Сибири в Турцию, подобные ситуации происходят немного чаще, чем на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее министерство транспорта предложило выдавать бортпроводникам специальные средства для сдерживания дебоширов. К их числу в ведомстве отнесли пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

Отмечалось, что доступ посторонних лиц к спецсредствам должен быть исключен, а члены экипажа обязаны держать под постоянным наблюдением нарушителя, в отношении которого они применены. Кроме того, необходимо не допускать нахождения такого пассажира у прохода или выхода.