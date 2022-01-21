Москвичи воспользовались виртуальной "Тройкой" около 150 тыс раз

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Виртуальной картой "Тройка" воспользовались уже около 150 тысяч раз с момента запуска сервиса в декабре, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы продолжаем развивать и совершенствовать нашу билетную систему – это задача, поставленная мэром Москвы. Виртуальная "Тройка" – сервис, который ждали пассажиры. Совершено уже свыше 147 тысяч поездок. И это менее чем за месяц", – сказал он.
По словам Ликсутова, такая статистика свидетельствует о популярности нового сервиса. В настоящее время виртуальной "Тройкой" пользуются 2,8 тысячи пассажиров, однако это число будет увеличиваться за счет расширения зоны приема карты. В качестве примера такой динамики вице-мэр привел рост популярности оплаты проезда банковской картой – в 2016 году данной функцией пользовались около 1 тысячи раз в день, а к концу 2021 года этот показатель вырос до 900 тысяч проходов в день.
"Постепенно все турникеты метро оборудуют на прием банковских карт и виртуальной "Тройки", которая очень удобна в период пандемии благодаря удаленному пополнению", – заключил Ликсутов.
16 декабря в столице запустили виртуальную карту "Тройка". С ее помощью пассажиры могут оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном. Карту запустили Google, Samsung, ВТБ и Mastercard. Она появилась в приложении "Метро Москвы" на Android, а также работает в Samsung Pay и Google Pay.
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