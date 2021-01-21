Южный вестибюль станции "Красные ворота" закрыт для пассажиров

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Южный вестибюль станции "Красные ворота" Сокольнической линии метро закрыт для пассажиров по требованию полиции. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
Пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем станции.
Уточняется, что причиной закрытия вестибюля стало обнаружение бесхозной сумки. На место ЧП вызваны кинологи.
Ранее сообщалось, что движение ограничили в районе участка Калужско-Рижской линии метро. Выделенные полосы появились, в частности, на улице Профсоюзной – от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая.