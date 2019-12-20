Закупку "ночных" поездов представил метрополитен

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Московский метрополитен в ближайшее время объявит закупку мотовозов – хозяйственных поездов, которые используются в ночное время для перевозки грузов, рабочих и восстановительных бригад по путям метрополитена. Об этом стало известно на публичном представлении закупочных процедур, которое провел для заказчиков и потенциальных исполнителей контракта департамента столицы по конкурентной политике.

"Закупка будет опубликована в этом году, начальная цена текущего контракта – 228,8 миллиона рублей. Поставка должна быть осуществлена в течение 300 календарных дней с момента заключения контракта", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что победитель должен будет поставить заказчику 15 мотовозов.

"Ранее заказчик уже проводил подобные закупки, конкуренция на них составляла 2-3 участника на лот", – сказал Дегтев.

На сегодняшний день метрополитен активно развивается: открываются новые станции, вводятся в эксплуатацию электродепо, и представленная на мероприятии закупка призвана обеспечить их необходимым количеством подвижного состава. Участникам мероприятия напомнили, что закупка будет опубликована в ближайшее время. Всего подвижной состав столичной подземки насчитывает 145 мотовозов.

Этот вид транспорта применяется для выполнения различных технологических операций, связанных с перевозкой рельсовых путей, грузов, инструментов и даже вагонов метрополитена.

В октябре в столице утвердили программу развития Московского метрополитена. В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства подчеркнули, что она позволит улучшить доступ к метро в 75 районах города к 2027 году.

Благодаря программе жители столицы получат практически "шаговый доступ" к рельсовому общественному транспорту. В ближайшие три года в приоритете находится завершение работ на Большой кольцевой линии метро и продление части радиальных веток.

Кроме того, на сегодняшний день в столице работают 20 электродепо. Они занимаются обслуживанием, мойкой и ремонтом подвижного состава столичной подземки. В частности, этим заняты тысячи инженеров, механиков, слесарей, машинистов и других специалистов. До конца 2023 года в Москве планируют построить еще четыре: "Столбово", "Южное", "Троицкое" и депо для обслуживания Большой кольцевой линии.