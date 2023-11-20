Новая конечная станция для электробусов открылась у станции МЦК Ростокино

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новая конечная станция для электробусов открылась на проспекте Мира у станции Московского центрального кольца (МЦК) Ростокино. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Там отметили, что на ней обслуживается маршрут т14, на котором работают 15 электробусов. В среднем за будний день в них проезжает свыше семи тысяч пассажиров. Планируется, что позже там будут проходить и другие маршруты.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что площадь конечной станции составляет 5,1 тысячи квадратных метров. На ее территории установлены три ультрабыстрые зарядки и здание для водителей.

По его словам, новая станция обслуживает электробусы на северо-востоке и востоке города. В здании сделали комнаты для отдыха водителей, ведь от их самочувствия зависит безопасность поездок, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что число электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи. До конца следующего года в столицу поступит 1 200 электробусов российского производства от ПАО "КАМАЗ" и завода "ЛиАЗ" по крупнейшему в Европе контракту.

Всего за пять лет число электробусных маршрутов превысило 100, замена автобусов на экологичный транспорт ведется по поручению Сергея Собянина, отметил Ликсутов.

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