Стоимость проезда в аэроэкпрессе не изменится после открытия МЦД

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Тарифы на аэроэкспресс на маршруте от Одинцова до аэропорта Шереметьево не изменятся после открытия Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба компании.
Уточнятся, что при поездке в аэропорт или из аэропорта цена проезда останется без изменений независимо от станции посадки/высадки.
Для пассажиров будут доступны групповые и другие тарифы: стоимость поездки для взрослого составляет от 225 до 500 рублей, для детей от пяти до семи лет – 130 рублей, а для детей младше пяти лет проезд бесплатный.
Стоимость поездки для пассажиров, которые поедут не в аэропорт, а до нужной станции на участке от Одинцова до "Окружной", будет соответствовать тарифам МЦД.
Купить билеты на аэроэкспресс для поездки в/из аэропорта вне зависимости от станции посадки/высадки можно на сайте и в мобильном приложении компании, в кассах аэроэкспресса, в кассах ЦППК, а также бесконтактным способом на турникетах ЦППК и аэроэкспресса при помощи банковской карты или карты "Тройка".
Тем пассажирам, которые со станций МЦД направляются в Шереметьево, нужно приложить билет, банковскую карту или "Тройку" к турникетам со специальным обозначением "Аэроэкспресс". Сумма списания будет равна стандартному тарифу и составит 500 рублей.
Для того чтобы воспользоваться аэроэкспрессом для поездки на участке от Одинцова до станции "Окружная" без поездки в аэропорт, надо купить билет ЦППК или оплатить проезд картой "Тройка". Стоимость проезда составит 38 рублей в "Центральной" зоне и 45 рублей – в зоне "Пригород".
Аэроэкспрессы от аэропорта Шереметьево продлят до Одинцова
Маршрут аэроэкспрессов от аэропорта Шереметьево до Одинцова заработает в ноябре. Подмосковный город и аэропорт соединят 40 пар поездов. Интервал отправления сохранится прежний – каждые 30 минут. Маршрут аэроэкспрессов пройдет в том числе через крупнейшие деловые кластеры "Сколково" и "Москва-Сити".
На участке от Одинцова до Белорусского вокзала поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская и Беговая.
Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы проследуют с остановкой на платформе Окружная и на Савеловском вокзале. От инновационного центра "Сколково" до аэропорта пассажиры смогут добраться за 1 час 20 минут, от делового центра "Москва-Сити" – за час.
По обновленному маршруту будут курсировать двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности и комфортности производства швейцарской компании Stadler. "Аэроэкспресс" будет встроен в график МЦД.
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