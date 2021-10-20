Поезда Казанского направления МЖД задерживаются из-за остановки электрички на станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда Казанского направления МЖД задерживаются из-за остановки состава на станции Перово. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.

"Часть поездов проследуют от Перова до Люберец по другому пути. Коллеги из МЖД принимают все меры для восстановления графика", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состав, вызвавший задержку движения, остановился на станции по техническим причинам.

Ранее несколько поездов задерживались на Белорусском направлении МЖД и на первом Московском центральном диаметре из-за остановки одного из составов по техническим причинам.

