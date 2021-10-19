Несколько поездов задерживаются на Белорусском направлении МЖД и МЦД-1

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько поездов задерживаются на Белорусском направлении МЖД и на первом Московском центральном диаметре из-за остановки одного из составов по техническим причинам. Об этом во вторник утром, 19 октября, сообщает пресс-служба столичной железной дороги.
"Сегодня в 06:30 на перегоне Фили – Кунцево-1 <...> по техническим причинам совершил незапланированную остановку электропоезд № 7101 Дубна – Одинцово. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области, электрички МЦД-1 и "Ласточка" № 717 Москва – Минск", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пропуск поездов осуществляется по соседним путям. Железнодорожники принимают все необходимые меры для стабилизации графика поездов.
Ранее сообщалось, что на станции Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги произошло отключение электричества. В результате чего перестало временно работать насосное оборудование, в подземном переходе скопилась вода. На движение поездов инцидент не повлиял.
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