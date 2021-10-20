Московский трамвай-трактир "Аннушка" выставили на продажу

Трамвай-трактир "Аннушка" выставили на продажу

В Москве выставили на продажу трамвай-трактир "Аннушка" за 1 200 000 рублей.

Местная достопримечательность курсировала по маршруту метро "Чистые пруды" – Покровские ворота с 1989 года. Продажи трамвая открыли еще в августе.

"Аннушку" можно купить и как готовый бизнес. За пять миллионов рублей нового владельца обещают научить всем тонкостям бизнеса.

Ранее сообщалось, что московский трамвай получил международную премию Global Light Rail Awards. Жюри премии отметило масштабы развития трамвая и его сервисов, назвав следствием синергии опыта, технологий и решений московского метрополитена.

В прошлом году столичный трамвай уже получал награду. Тогда его признали самой развивающейся системой.

