Тематическую карту "Тройка" выпустили к 220-летию МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Тематическую карту "Тройка" выпустили к 220-летию министерства иностранных дел РФ, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"Мы стремимся рассказать пассажирам о важных событиях истории и культуры. Министерству иностранных дел исполнилось 220 лет. На протяжении этого времени оно представляло интересы нашей страны. Сегодняшний выпуск тематической "Тройки" – это знак уважения к работе одного из самых важных министерств России", – отметил заммэра Максим Ликсутов.
Новая карта выполнена в темно-синих цветах. На ней изображено здание ведомства и его эмблема. 10 тысяч таких троек поступили в кассы станций Кольцевой линии столичной подземки и внутри нее.
Ранее в кассах БКЛ метро появились тематические карты "Тройка", посвященные сервису "МультиТранспорт вело". На карте схематически изображены поезда метро, МЦК и МЦД, а также нанесен QR-код, просканировав который пассажиры смогут узнать подробную информацию о сервисе "МультиТранспорт вело".
Кроме того, до этого также в столице выпустили тематические карты "Тройка" к 875-летию города. На первой карте изобразили памятник Александру Пушкину. Второй же дизайн отражает стилистику и цвета, которые выбрали для украшения столицы в этом году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: