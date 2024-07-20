Кабмин РФ направит более 2,6 тыс новых школьных автобусов в регионы

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Российские регионы до конца этого года получат свыше 2,6 тысячи новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Транспорт распределен на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны сотрудниками министерства просвещения. Также учитывался существующий уровень оснащения таким видом транспорта. Большинство автобусов будут работать в сельских районах, чтобы дети могли добраться до школы с удобством и комфортом. В федбюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Москва увеличит количество бесплатных автобусов для школьников в рамках проекта "Музеи – детям". Транспорт предоставляется по заявкам образовательных учреждений. Всего в проекте участвуют более 100 музеев и выставочных залов. Особой популярностью пользуются Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Дарвиновский музей, музеи А. С. Пушкина, И. С. Тургенева и М. А. Булгакова.