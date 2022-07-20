Дополнительные рейсы "Ласточки" назначили между Москвой и Ярославлем на 30–31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дополнительные рейсы скоростного поезда "Ласточка" назначили между Москвой и Ярославлем на 30 и 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В субботу, 30 июля, поезд из Ярославля отправится в 11:25, а в Москву прибудет в 15:08. На следующий же день рейс из столицы отправится в 11:10, а в Ярославль прибудет в 15:02.

"Ласточки" выйдут в рейсы пятивагонными составами в комплектации "премиум". Для маломобильных пассажиров будут предусмотрены места с креплением для кресла-коляски и кнопкой вызова проводника.

Ранее сообщалось, что РЖД направили в Совет Европейского союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений. В компании заявили, что европейские санкции направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению РФ.

