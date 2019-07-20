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16:56 (обновлено 20.07.2019 17:39)

Электрички на участке Тверь – Москва могут следовать с опозданием

транспорт общество

16:56

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Электрички на участке Тверь – Москва могут следовать с опозданием по техническим причинам.

"Днем 20 июля из-за неисправности контактной сети в районе станции "Подсолнечная" возможны задержки пригородных поездов", – рассказали в пресс-службе МТППК.

Перевозчик также уточнил, что отменен один поезд – № 6356 Москва – Крюково в 16:11.

"Это позволит другим поездам не пропускать опаздывающий. Пассажиры из Москвы могут поехать на ближайшем поезде "Комфорт" в 16:25 или электричке в 16:31", – говорится на сайте организации. При этом пассажиры обычных пригородных поездов могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные "Ласточки".

В пресс-службе МЖД также отметили, что задержаны пригородные поезда №6610 Москва – Конаково, №6512 Москва – Клин и №7322 Москва – Конаково.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится 20 и 21 июля. Ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры. Запланировано строительство новых остановок и дополнительных главных путей на участке Москва – Апрелевка.

С 21:30 20 июля до 08:30 21 июля железнодорожники собираются провести плановые работы на перегоне Москва – Очаково. Электрички на участке Москва – Очаково будут курсировать по соседнему пути в реверсивном режиме: их будут пропускать по очереди в обе стороны.

В эти выходные также изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД. Это связано с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры на станции Мытищи.

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транспорт общество

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