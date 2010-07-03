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18:45

Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится

транспорт город

18:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание некоторых электричек Ярославского направления изменится в ближайшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения будут действовать с 20 по 21 июля.

"На станции "Мытищи" Ярославского направления МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Новый построенный участок пути соединят с существующим железнодорожным полотном. При разработке технологического "окна" железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными. С 10:30 20 июля до 8:30 21 июля пригородные поезда, отправляющиеся в сторону Москвы, будут проходить платформы "Тайнинская", "Перловская", "Лось" и "Маленковская" без остановки", – сказано в сообщении.

На время работ из расписания вывели некоторые электрички, курсирующие между Москвой и станциями "Мытищи", "Щелково", "Болшево", "Монино", "Пушкино", "Сергиев Посад" и "Александров".

У некоторых электричек по направлению к Москве изменится число остановок на маршруте, время отправления и прибытия. Изменения коснутся остановок "Северянин", "Яуза", "Москва-3".

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Ленинградского направления на Октябрьской железной дороге изменится во второй половине июля. Это связано с ремонтом и модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

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транспорт город

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