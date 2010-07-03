Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные

Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится 20 и 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.
Представители магистрали напомнили, что на Киевском направлении ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры. Запланировано строительство новых остановок и дополнительных главных путей на участке Москва – Апрелевка. Как пояснили в пресс-службе МЖД, в дальнейшем это повысит пропускную способность на участке и позволит назначить дополнительные электрички.
С 21:30 20 июля до 08:30 21 июля железнодорожники собираются провести плановые работы на перегоне Москва – Очаково. Это необходимо для строительства остановочного пункта Аминьевская, отметили в МЖД.
Уточняется, что для удобства пассажиров технологическое "окно" поставили в выходные и преимущественно на ночное время. Во время ремонта электрички на участке Москва – Очаково будут курсировать по соседнему пути в реверсивном режиме: их будут пропускать по очереди в обе стороны.
Пассажиров предупредили, что из-за работ у ряда пригородных поездов и экспрессов изменится время прибытия и отправления. Из расписания также временно уберут несколько электричек между Москвой и станциями Апрелевка, Новопеределкино и Нара.
В ближайшие выходные, 20 и 21 июля, также изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД. Это связано с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры на станции Мытищи.
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