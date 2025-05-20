Экскурсия на ретротрамвае "Татра Т2" пройдет в столице 30 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первая в 2025 году экскурсия на ретротрамвае "Татра Т2" пройдет в Москве 30 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Проект "Экскурсии в метро" позволяет горожанам и туристам узнать историю Московского транспорта. В рамках проекта пассажиры могут проехать по маршруту на ретротрамвае, прогуляться по улицам города в необычном формате, а также познакомиться с уникальной историей столичного трамвая.

Нового сезона экскурсий на "Татре Т2" очень ждали граждане, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он назвал это уникальной возможностью окунуться в атмосферу прошлого.

Записаться на экскурсию можно на сайте проекта "Экскурсии в метро", количество мест ограниченно.

Кроме того, в Московском метрополитене пройдет экскурсия в ночь с 23 на 24 мая. Гости посетят электродепо "Измайлово", проедут на историческом поезде, посетят знаковые станции, увидят ночной город с метромоста, а также смогут попасть туда, куда обычно закрыт доступ. Билеты можно приобрести на сайте "Экскурсии в метро".