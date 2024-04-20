Росавиация сообщила о штатной работе калужского аэропорта Грабцево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный аэропорт Грабцево в Калуге работает в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Таким образом, как он уточнил, ограничения на прием и выпуск самолетов с 21:20 по московскому времени сняты.

Ранее пресс-служба Грабцево заявляла, что план "Ковер" был введен в международном аэропорту Калуги вечером 20 апреля из-за обнаружения БПЛА над Калужской областью.

До этого силы ПВО зафиксировали и ликвидировали несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области днем 20 апреля. По словам губернатора Владислава Шапши, обломки БПЛА рухнули возле нескольких населенных пунктов.

