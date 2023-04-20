Интервалы поездов временно увеличивали на Кольцевой линии метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Интервалы движения поездов временно увеличивали на Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечалось, что задерживаются поезда, следующие против часовой стрелки. Это было связано с проверкой инфраструктуры метрополитена.

В настоящее время движение на линии уже вводится в график, уточнили в Дептрансе.

Накануне сбой произошел на Большой кольцевой линии метро. Там из-за проверки одного из составов были временно увеличены интервалы между поездами, следующими по часовой стрелке.

Ранее мужчина разбил левую створку турникета на станции метро "Киевская". Было установлено, что 37-летний пассажир сделал это намеренно, не желая оплачивать проезд. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

