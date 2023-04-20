ФПК возобновит железнодорожное сообщение до Китая с 29 апреля

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Федеральная пассажирская компания с 29 апреля возобновляет железнодорожное сообщение до границы с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи со снятием коронавирусных ограничений со стороны Китая и повышенным спросом пассажиров на поездки по данному направлению АО "ФПК" назначает поезд № 328/327 Иркутск – Забайкальск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состав будет отправляться из Иркутска по вторникам и субботам и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям. В сторону границы с КНР поездка займет 32 часа, обратно – 29 часов. Поезда продолжат курсировать до 26 августа.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Москва и Пекин готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп. Им предполагается сократить минимальный состав групп с пяти до трех человек, а срок их безвизового пребывания увеличить с 15 до 21 дня.

