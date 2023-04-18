Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина разбил левую створку турникета на станции метро "Киевская", сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 37-летний злоумышленник сделал это намеренно, не желая оплачивать проезд.

Помимо этого, 26-летний мужчина, находясь в вестибюле станции метро "Юго-Восточная", умышленно ударил по входной двери в вестибюль, разбив ее.

Обоим мужчинам грозит уголовная ответственность по статье "Вандализм". Также фигуранты обязаны возместить ущерб, причиненный преступлением.

В феврале сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разбившего стекло вагона поезда на станции "Тверская" Замоскворецкой линии метро. В процессе задержания мужчины выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Помимо этого, на мужчину составили протокол об административном нарушении.