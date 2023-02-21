Пьяный мужчина разбил стекло вагона поезда в метро Москвы

Столичные полицейские задержали мужчину, который разбил стекло двери электропоезда в метро

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разбившего стекло вагона поезда на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Сотрудниками Управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемый в вандализме", – говорится в сообщении.

В процессе задержания мужчины выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ. Помимо этого, на мужчину составили протокол об административном нарушении по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке по вызову.

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