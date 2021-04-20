Столичным водителям рекомендовали отложить поездки до 21:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Столичным автомобилистам рекомендуется отложить поездки на личном транспорте до 21:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что высокая загруженность дорог в вечернее время связана с непогодой, что всегда способствует увеличению числа мелких ДТП на дороге, а также образованию заторов.
Также в ЦОДД добавили, что "вылетные магистрали едут": совершенно рабочее движение на Ярославском шоссе, Липецкой улице, на Волгоградском проспекте – от улицы Ташкентской до МКАД, Каширском шоссе – от станции метро "Домодедовская" до МКАД. Помимо этого, городской транспорт движется штатно.
Ограничения движения в связи с проведением дорожных работ наблюдаются на Северянинском путепроводе, на внешней стороне в районе 91-го километра МКАД, на внутренней стороне в районе 85-го километра МКАД, на внутренней стороне в районе 32-го километра МКАД, около дома 26 на Варшавском шоссе, в районе дома 48 на проспекте Андропова, возле дома 45 на Волгоградском проспекте.
Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы перекроют 27 апреля в связи с репетицией парада Победы. Ограничения введут с 21:00 и до окончания мероприятия.
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