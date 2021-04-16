В ЦОДД перечислили самые сложные дни для столичных водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В последнюю неделю апреля количество автомобилей на дорогах столицы возрастет до 3,3 миллиона в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
По прогнозу специалистов, весь апрель загрузка в вечерние часы пик может достигать 8 баллов. Наиболее сложные дни ждут московских водителей в последнюю неделю месяца, перед майскими выходными.
"По дорогам города ежедневно будет передвигаться в среднем до 3,3 миллиона автомобилей, а загруженность дорог в пятницу, 30 апреля, достигнет 9 баллов", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в ЦОДД рассказали, что после прихода тепла увеличивается поток машин, которые выезжают за город в последний рабочий день недели. Так, заторы на выездах из столицы начинают образовываться уже с 15:00.
По данным центра, они чаще всего образуются на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Липецкой улице, на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.
Ранее департамент транспорта рекомендовал москвичам в пятницу выезжать из города до 15:00 или после 20:00. В ведомстве уточнили, что в регионе установилась хорошая погода, а потому все больше москвичей отправляются на выходные на дачу. При этом многие попадают в дорожные заторы.
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