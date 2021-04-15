Дептранс рекомендовал москвичам выезжать за город в пятницу после 20:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу выезжать из Москвы лучше до 15:00 или после 20:00. Такая рекомендация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что в регионе установилась хорошая погода, а потому все больше москвичей отправляются на выходные на дачу. При этом многие попадают в дорожные заторы.

В числе самых загруженных магистралей шоссе Энтузиастов, Каширское, Ярославское, Щелковское, Варшавское, Ленинградское и Волоколамское шоссе, а также Рязанский, Волгоградский, Ленинский проспекты и улица Липецкая.

В Дептрансе отметили, что сократить время в дороге удастся, если пользоваться МЦД.

Ранее дачникам напомнили о введении в России нового штрафа. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что разводить костер на дачном участке можно на расстоянии не менее пяти метров от дома. Штраф за нарушение может достигать 5 тысяч рублей.