В московском метро обновят режим вентиляции в поездах

Фото: Дептранс Москвы

В поездах столичного метро обновят режим вентиляции, благодаря чему на станциях станет тише. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса.

"Метрополитен вместе с "ТМХ Инжиниринг" тестирует для "Москвы-2020" обновление. При въезде на станции оно снижает интенсивность вытяжной вентиляции и восстанавливает ее, когда поезд заезжает в тоннель", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оценить разницу можно будет уже в мае.

В октябре прошлого года Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".

Обновленные составы оснащены собственными аккумуляторами. Эта особенность полезна при отключении электричества на линии. Также составы "Москва-2020" отличаются наличием большего числа дисплеев с информацией, тач-экранами для формирования маршрутов и расширенным количеством USB-разъемов.