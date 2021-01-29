В метро начали обкатывать три новых поезда "Москва-2020"

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В столичном метро начали обкатывать три новых сине-белых поезда "Москва-2020", сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Составы получили в январе, и обкатка – последний этап перед запуском. Если каждый состав без сбоев пройдет 300 километров, то в ближайшем будущем их запустят в подземке.
Предполагается, что два поезда будут курсировать на Калужско-Рижской линии метро, еще один – на Кольцевой.
"У этих поездов будет другой окрас – они будут сине-белого цвета, а не черного, как "Москва-2020", которые мы получили в прошлом году", – говорится в сообщении ведомства.
В октябре прошлого года Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".
Мэр отметил, что за последние годы в столичном метрополитене обновилось 60% подвижного состава. Поезда "Москва" впервые появились на маршрутах в 2017 году.
Обновленные составы оснащены собственными аккумуляторами. Эта особенность полезна при отключении электричества на линии. Внешне новые поезда отличаются от своих предшественников. Также составы "Москва-2020" отличаются наличием большего числа дисплеев с информацией, тач-экранами для формирования маршрутов и расширенным количеством USB-разъемов.
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