Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что пассажирам стали доступны поездки между любыми остановками в зоне работы сервиса "По пути". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По его словам, свыше 800 пассажиров воспользовались автобусами сервиса персонализированных перевозок по требованию за 1,5 года его работы. Данный сервис доступен в пяти поселениях ТиНАО и в инновационном центре "Сколково".

"Раньше на автобусе "По пути" в ТиНАО можно было добраться до станций метро и МЦД, а также до социальных объектов и между ними. Теперь стали доступны поездки между всеми 285 остановками сервиса внутри зон его работы", – добавил Ликсутов.

Ограничения сняли в следующих поселениях: Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском и Рязановском.

Кроме того, теперь граждане могут перемещаться между станциями МЦД Щербинка и Силикатная и станцией метро "Бунинская аллея". Расширение функций сервиса позволяет привлекать новых пассажиров, отметил заммэра.

"По пути" был запущен в октябре 2021 года. Его главной задачей было улучшить транспортную доступность в ТиНАО.

Теперь около 2,3 тысячи пассажиров совершают поездки с помощью сервиса каждый день. Чтобы им воспользоваться, нужно установить приложение "Московский транспорт" и обозначить свое местоположение. Алгоритм найдет ближайшую остановку в радиусе 800 метров, куда и приедет автобус.

В сервисе "По пути":

предусмотрены 285 остановок;

работают 132 водителя;

стоимость поездки составляет 56 рублей;

среднее время ожидания составляет 17 минут, а примерное время в пути – 20 минут.

В автобусах установлены камеры, есть телевизор и разъемы для зарядки. Транспортные средства оснащены системами климат-контроля, контроля дистанции и экстренного торможения.

Ранее стало известно, что более 80 тысяч раз пассажиры подключились к бесплатному Wi-Fi с момента полноценного запуска Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Общий трафик с 1 марта составил больше 10 терабайт данных.

В столичном Дептрансе добавили, что подключение к бесплатному Wi-Fi в метрополитене стало проще. Теперь пассажирам при пересадке с одной линии на другую не нужно повторно проходить авторизацию.



В сервисе "По пути" запустили новые маршруты

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