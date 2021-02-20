ФАС изучит обоснованность изменения цен на такси в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценит обоснованность изменения цен услуги такси в непогоду. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель)", – заявили в пресс-службе ведомства.
Запросы направлены агрегаторам "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везет", Gett и "Максим".
Ранее сообщалось, что специалисты Федеральной антимонопольной службы оценят, насколько агрегаторы влияют на цены за услуги служб такси. Проверку проведут в отношении сервисов Uber и "Яндекс.Такси", поскольку в совокупности они занимают 50% рынка перевозок.
В период сильного похолодания и снегопадов в Москве услуги такси существенно подорожали. В ряде сервисов объяснили такую тенденцию повышенным спросом и высокой загруженностью дорог.
В Москве в несколько раз выросли цены на такси
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: