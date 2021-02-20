ФАС изучит обоснованность изменения цен на такси в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценит обоснованность изменения цен услуги такси в непогоду. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель)", – заявили в пресс-службе ведомства.

Запросы направлены агрегаторам "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везет", Gett и "Максим".

Ранее сообщалось, что специалисты Федеральной антимонопольной службы оценят, насколько агрегаторы влияют на цены за услуги служб такси. Проверку проведут в отношении сервисов Uber и "Яндекс.Такси", поскольку в совокупности они занимают 50% рынка перевозок.

В период сильного похолодания и снегопадов в Москве услуги такси существенно подорожали. В ряде сервисов объяснили такую тенденцию повышенным спросом и высокой загруженностью дорог.

