Столичным автомобилистам рекомендуют отложить поездки на более позднее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичным автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок или пересесть на городской транспорт в связи с заторами за дорогах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Идет снег, и на дорогах уже плотно – 7-8 баллов. Чтобы не тратить время в заторах, рекомендуем отложить поездки на личном авто на более позднее время – после 19:30. В ближайшие 2,5 часа передвигаться по городу будет удобнее на городском транспорте", – говорится в сообщении.
Кроме того, водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться от дороги.
"Если вдруг случится мелкое ДТП, пользуйтесь европротоколом", – заявили в департаменте.
Ранее Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу. Первые ограничения будут действовать до 09:00 22 февраля.
По данным Дептранса, после запрета на проезд для большегрузов количество грузовиков на МКАД снизилось на 15%.
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