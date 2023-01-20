Движение на фиолетовой линии метро восстановили после инцидента с человеком на путях

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение на участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В пятницу вечером на фиолетовой линии поезда временно не ходили от станции "Жулебино" до станции "Котельники" из-за человека на путях.

Ранее сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. По данным СМИ, инцидент с падением пассажира на рельсы произошел на станции "Партизанская".

До этого пассажирка упала на рельсы на станции "Менделеевская". Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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