Москвичам напомнили о приостановке движения поездов МЦК от Крымской до Хорошёво

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам напомнили о приостановке движения поездов на участке МЦК от Крымской до Хорошёво 21 января. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Поезда по часовой стрелке будут следовать только до Крымской, против часовой – до Хорошёво", – отмечается в сообщении.

В течение дня движение поездов на действующем участке будет осуществляться с интервалами в 8 минут. Эти меры приняты в связи со строительством пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле "Тестовская".

Утром 22 января график движения поездов вернется в график.

Ранее департамент транспорта столицы предупредил пассажиров о временном изменении расписания движения поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 с 21 по 23 января.

Ограничения вводятся на период закрытия одного из главных путей на участке от Рижской до Курского вокзала, который необходим для строительных работ по ТПУ "Рижская".

Движение между станциями Хорошёво и Крымская МЦК приостановят 21 января

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