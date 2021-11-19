"Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на всех рейсах

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"Аэрофлот" с 22 ноября увеличивает топливный сбор на внутренних и международных направлениях, сообщает РИА Новости. Отмечается, что это связано с ростом стоимости керосина.

Пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова пояснила, что сбор на рейсах внутри страны увеличится с 1,65 до 2,2 тысячи рублей, за пределами страны – с 20 до 30 евро.

"Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну", – подчеркнула она.

Спивакова отметила, что такие цены – это исторический максимум.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров обратилось в министерство транспорта РФ с просьбой запретить авиакомпаниям брать плату за выбор мест в самолете при онлайн-регистрации.

По словам председателя организации Ильи Зотова, некоторые российские перевозчики навязывают плату за выбор места, фактически объединяя эту возможность с услугой онлайн-регистрации на рейс.

В трех авиакомпаниях "Известиям" подтвердили, что порядка 25–35% пассажиров регистрируются онлайн и одновременно оплачивают место в самолете.

Как сообщалось ранее, регистрация на рейс в российских аэропортах может стать платной. По информации СМИ, предложение о введении такого сбора озвучили в компании "Аэрофлот". Позже авиаперевозчик опроверг информацию о введении платной регистрации.

