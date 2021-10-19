Глава Курской области предложил определять штрафы за нарушение ПДД богатством регионов

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Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил определять размеры штрафов за нарушение ПДД на основе платежеспособности населения региона. Об этом сообщает "Газета.ру".

Старовойт отметил, что в более богатых регионах штраф в размере 1 тысячи рублей воспринимается как право нарушить ПДД.

По его мнению, наделение региональных властей полномочиями для введения собственных штрафов позволит улучшить ситуацию.

Ранее эксперт назвал случаи, когда можно оспорить штраф с дорожной камеры. По словам ведущего юриста Объединенного юридического центра "Парфенон" Павла Уткина, проще всего оспорить штрафы, зафиксированные камерой по ошибке, например, в ситуации, когда в качестве нарушения фиксируется тень от автомобиля, попавшая на встречную полосу.

