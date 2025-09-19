Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений изменится с 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 19 сентября временно изменится расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

"Это связано с работами по развитию инфраструктуры", – говорится в сообщении.

С 23:20 19 сентября до 07:20 20 сентября, в те же часы 20–21 и 26–28 сентября работы пройдут на станции Москва-Сити. Специалисты проведут выправку 1, 2 и 3-го пути, а также уложат 4-й путь.

Московская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском направлении отменят часть пригородных поездов с 22 по 26 сентября. Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги.