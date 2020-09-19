Водитель Tesla уснул за рулем

Видео: Москва 24
Водитель машины Tesla уснул за рулем. После этого автомобиль развил скорость в 140 километров в час, передает Москва 24.
После обнаружения нарушителя полиция попыталась его догнать, однако скорость движения лишь увеличивалась. Позднее водителя на сутки лишили прав и вручили ему повестку в суд за опасное вождение.
В полиции подчеркнули, что отвечают за управление автомобиля, даже такого технологичного, все равно водители. Режим автопилота может быть использован только в качестве дополнительной системы безопасности.
Ранее сообщалось, что в Эстонии у водителей, которые превысят скорость, появится выбор: встать на обочине на 45 минут или оплатить штраф. Изменения в правилах вступят в силу 1 декабря.
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