Раздачу питьевой воды организовали еще на 6 станциях МЖД из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажиры Московской железной дороги смогут получить питьевую воду еще на 6 станциях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
"На улице все еще жарко, и компания продолжает расширять список станций, где пассажиры могут бесплатно взять питьевую воду", – прокомментировали в компании.
В настоящее время получить питьевую воду можно на 6 дополнительных станциях:
Получить воду пассажиры МЖД по-прежнему могут и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Пушкино, Окружная, Каланчевская, Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино и Павшино.
Ранее москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности 20–22 августа. Период предупреждения установили с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа. По данным МЧС, в указанный период в столице будет действовать 5 класс пожарной опасности – самый высокий.
Пассажирам столичного транспорта продолжат раздавать питьевую воду из-за жары
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