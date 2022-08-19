Раздачу питьевой воды организовали еще на 6 станциях МЖД из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры Московской железной дороги смогут получить питьевую воду еще на 6 станциях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

"На улице все еще жарко, и компания продолжает расширять список станций, где пассажиры могут бесплатно взять питьевую воду", – прокомментировали в компании.

В настоящее время получить питьевую воду можно на 6 дополнительных станциях:

Щербинка;

Нижегородская;

Апрелевка;

Домодедово;

Люберцы-1;

Солнечная.

Кроме того, в вечерние часы пик бесплатную воду раздают на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах.

Получить воду пассажиры МЖД по-прежнему могут и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Пушкино, Окружная, Каланчевская, Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино и Павшино.

Ранее москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности 20–22 августа. Период предупреждения установили с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа. По данным МЧС, в указанный период в столице будет действовать 5 класс пожарной опасности – самый высокий.

