Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

18:37

Раздачу питьевой воды организовали еще на 6 станциях МЖД из-за жары

транспортпогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры Московской железной дороги смогут получить питьевую воду еще на 6 станциях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

"На улице все еще жарко, и компания продолжает расширять список станций, где пассажиры могут бесплатно взять питьевую воду", – прокомментировали в компании.

В настоящее время получить питьевую воду можно на 6 дополнительных станциях:

  • Щербинка;
  • Нижегородская;
  • Апрелевка;
  • Домодедово;
  • Люберцы-1;
  • Солнечная.

Кроме того, в вечерние часы пик бесплатную воду раздают на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах.

Получить воду пассажиры МЖД по-прежнему могут и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Пушкино, Окружная, Каланчевская, Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино и Павшино.

Ранее москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности 20–22 августа. Период предупреждения установили с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа. По данным МЧС, в указанный период в столице будет действовать 5 класс пожарной опасности – самый высокий.

Пассажирам столичного транспорта продолжат раздавать питьевую воду из-за жары

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать