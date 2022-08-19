Fly Arna запустит прямые рейсы из Еревана в Москву с 23 сентября

Фото: youtube.com/Fly Arna

Армянская авиакомпания Fly Arna сообщила о скором запуске прямых рейсов из Еревана в Москву.

Отмечается, что с 23 сентября самолеты 14 раз в неделю будут осуществлять перелеты из ереванского аэропорта Звартноц в Домодедово.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что россиян готовы принять в ряде стран, в том числе Ближнего Востока, Юго-Восточной и Западной Азии, несмотря на политическую обстановку.

По его словам, прежде всего, это Турция, Египет и ОАЭ. Также россиян рады видеть в Таиланде и Вьетнаме. Популярными странами СНГ среди россиян стали Белоруссия, Армения и Казахстан. Барзыкин также отметил, что Европа не является массовым туристическим направлением для жителей России.