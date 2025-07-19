19 июля, 03:58Транспорт
Ограничения на полеты отменены в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэропорт Калуги снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что подобные меры вводились для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство.
Аэропорт Геленджика принял первый рейс после трехлетнего перерыва