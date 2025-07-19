Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 03:58

Транспорт

Ограничения на полеты отменены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Калуги снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные меры вводились для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство.

Аэропорт Геленджика принял первый рейс после трехлетнего перерыва

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика