Херсонская область направит обращение в органы безопасности о запуске электрички в Крым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Херсонская область планирует решить проблему транспортного сообщения с Крымом комплексно. Власти региона направят официальное обращение в органы безопасности о запуске электрички в Крым, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства области Андрей Алексеенко.

По его словам, время досмотра при выезде из региона было сокращено, а при въезде с территории Крыма транспорт направляется без проверки документов. Такие меры помогли в решении проблемы заторов, объяснил Алексеенко.

"Но надо двигаться дальше. Львиную долю внутреннего пассажиропотока между Крымом и Херсонской областью сможет забрать на себя электричка Геническ – Новоалексеевка – Джанкой. Она очень нужна жителям обоих регионов", – подчеркнул председатель правительства области.

Запуск электрички поможет разгрузить отремонтированную федеральную автотрассу. Туристы смогут двигаться по ней быстрее и комфортнее, добавил он.

Алексеенко указал, что подготовку к запуску поезда уже обсудили с федеральными структурами, железнодорожными компаниями и органами регионов.

"Инфраструктура дороги и вокзалов, периметры безопасности полностью готовы. Проведена большая работа, чтобы они соответствовали всем требованиям", – заключил он.

В апреле сообщалось, что Крым и Херсонскую область свяжут электрички. Тогда Алексеенко заявлял, что первые электропоезда планируется запустить уже в мае. Они будут следовать из Геническа в Джанкой.

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