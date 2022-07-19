Брендированный экспресс ЦППК отвезет туристов на фестиваль "Гуляй-город"

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

Брендированный экспресс-поезд Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будет доставлять посетителей фестиваля "Гуляй-город" в Чехов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, добраться к месту проведения фестиваля желающие смогут и на обычных поездах, следующих до Чехова, Столбовой и Молоди. От всех названных платформ до места проведения фестиваля – поселок Песоченка – будут следовать бесплатные автобусы.

Фестиваль "Гуляй-город", который состоится 30 июля, воспроизводит атмосферу Руси XVI века, поэтому гостям покажут реконструкцию исторических событий и костюмированные представления. Кроме того, на фестивале будут доступны старинные игры и национальные забавы.

Финальным этапом программы анонсированы концерт при участии группы "25/17" и салют. Вместимость подготавливаемой площадки на 30 гектаров составит порядка 50 тысяч человек. Посетить ее можно будет бесплатно.

Ранее сообщалось, что ЦППК запустит шесть новых поездов на Казанском направлении Московской железной дороги. При этом шестой состав будет резервным.