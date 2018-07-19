Заторы в Москве достигли девяти баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заторы на столичных дорогах достигли девяти баллов, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

На внешней стороне МКАД затруднения наблюдаются в районах Лосиноостровский, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Ясенево, Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное, Капотня. В обоих направлениях осложнилась ситуация в районах Гольяново, Метрогородок, Восточное Измайлово, Строгино, Можайский, Теплый Стан. С внутренней стороны автомобильное движение замедлилось в Лианозове, Дмитровском районе, Кунцеве, Бирюлеве Западном, Люблине, Выхине-Жулебине.

По направлению от МКАД к области затруднения в движении зафиксированы на Рублево-Успенском и Боровском шоссе, на Ленинградском и Киевском шоссе в обоих направлениях. Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей протяженности. С заторами столкнулись водители на Садовом и Бульварном кольцах.

В центре Москвы затруднения есть на Москворецкой, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической, Серебрянической, Софийской и Раушской набережных, на улицах Варварка, Солянка, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Маросейка, Тверская, Неглинная, Кузнецкий Мост, Большая Дмитровка, Большая Никитская, Знаменка, в Китайгородском и Театральном проездах, на Новой площади.

Администратор московского парковочного пространства призвал горожан быть осторожнее на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра. Автомобилистам советуют пользоваться общественным транспортом. Личные машины рекомендуют оставлять только в разрешенных для этого местах, не следует парковаться под деревьями и у слабоукрепленных конструкций. На дорогах следует быть бдительными и держать дистанцию от впереди идущего транспорта.

В ЦОДД москвичей также призвали быть внимательнее. В столице прогнозируют грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду, местами уже начался сильный дождь. В "Мосводостоке" рассказали, что на дежурство из-за непогоды вышли более 1,1 тысячи сотрудников.