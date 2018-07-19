Заторы в Москве достигли девяти баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заторы на столичных дорогах достигли девяти баллов, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
На внешней стороне МКАД затруднения наблюдаются в районах Лосиноостровский, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Ясенево, Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное, Капотня. В обоих направлениях осложнилась ситуация в районах Гольяново, Метрогородок, Восточное Измайлово, Строгино, Можайский, Теплый Стан. С внутренней стороны автомобильное движение замедлилось в Лианозове, Дмитровском районе, Кунцеве, Бирюлеве Западном, Люблине, Выхине-Жулебине.
По направлению от МКАД к области затруднения в движении зафиксированы на Рублево-Успенском и Боровском шоссе, на Ленинградском и Киевском шоссе в обоих направлениях. Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей протяженности. С заторами столкнулись водители на Садовом и Бульварном кольцах.
В центре Москвы затруднения есть на Москворецкой, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической, Серебрянической, Софийской и Раушской набережных, на улицах Варварка, Солянка, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Маросейка, Тверская, Неглинная, Кузнецкий Мост, Большая Дмитровка, Большая Никитская, Знаменка, в Китайгородском и Театральном проездах, на Новой площади.
Администратор московского парковочного пространства призвал горожан быть осторожнее на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра. Автомобилистам советуют пользоваться общественным транспортом. Личные машины рекомендуют оставлять только в разрешенных для этого местах, не следует парковаться под деревьями и у слабоукрепленных конструкций. На дорогах следует быть бдительными и держать дистанцию от впереди идущего транспорта.
В ЦОДД москвичей также призвали быть внимательнее. В столице прогнозируют грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду, местами уже начался сильный дождь. В "Мосводостоке" рассказали, что на дежурство из-за непогоды вышли более 1,1 тысячи сотрудников.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: