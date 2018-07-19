Более тысячи сотрудников Мосводостока дежурят на улицах города из-за дождя

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В ГУП "Мосводосток" сообщили, что более 1,1 тысячи сотрудников предприятия начали дежурить на улицах столицы из-за проливного дождя и сильного ветра, передает Агентство "Москва".

"Более 275 бригад, в составе которых более 1 тысяча 100 сотрудников и 367 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды начали работать на столичных улицах", – рассказали в пресс-службе организации.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и сильного ветра, а центр погоды "Фобос" заявил, что к предстоящим выходным в столице выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.