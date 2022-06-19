Северный участок МСД готов на 65% – Бочкарев

18:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строительство участка Московского скоростного диаметра от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе завершено более чем наполовину. Об этом рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
"Продолжаются работы по устройству дорожного полотна, перекладке сети связи, теплосети, водостока, водопровода и канализации. Общая готовность объекта оценивается в 65%", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.
По итогам работ будет построено или приведено в порядок порядка 13 километров дорог. Как отмечает глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в районе улицы Маресьева сейчас идет установка ограждения, а у Лухмановской улицы продолжается подготовка к монтажу опор путепровода.
Параллельно идет строительство подземных пешеходных переходов. Завершаются работы в районе садового товарищества "Зенино" в Люберцах и продолжаются на пересечении с Сочинской улицей.
Ранее сообщалось, что участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 70%. В настоящее время там ведутся работы по монтажу пролетных строений эстакады основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, сооружаются монолитные конструкций второго и третьего выходов.
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