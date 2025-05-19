Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются в сторону Ленинградского вокзала по техническим причинам, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Компания уточнила, что максимальное время задержки в настоящий момент не превышает 20 минут. ОЖД принимает все возможные меры для стабилизации графика, говорится в сообщении.

Пассажиры могут узнать фактическое движение поездов в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД". Информацию также можно получить через звонок по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

Ранее пассажирам рассказали, что график пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится с 20 по 23 мая. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры.

Некоторые составы, следующие по маршруту Москва – Клин – Москва, будут отменены или пойдут по укороченному пути. Аналогичные изменения коснутся участка Тверь – Лихославль – Тверь и Тверь – Торжок – Тверь.