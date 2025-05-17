Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 20–23 мая

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Расписание пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 20 по 23 мая, предупредила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания в телеграм-канале.

Нововведение начнет действовать в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры.

Таким образом, некоторые составы, следующие по маршруту Москва – Клин – Москва, будут отменены или пойдут по укороченному пути. Также аналогичные изменения коснутся участка Тверь – Лихославль – Тверь и Тверь – Торжок – Тверь.

Московско-Тверская ППК призвала горожан заранее ознакамливаться с изменениями в расписании на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Расписание поездов изменится также на МЦД-4 и Нижегородском направлении 17–18 мая с полуночи до 12:30. Интервалы частично увеличатся до 20 минут.

На Калужском направлении некоторые составы будут ходить от и до станций Лесной Городок и Мещерская. На Нижегородском – часть поездов проследует без остановок на Ольгино, Салтыковская и Реутов, а также по укороченным маршрутам до/от Железнодорожной, Фрязево и Храпуново.